Годовая инфляция в РФ замедлилась до 12,52%

Потребительская инфляция в России с 1 по 7 ноября замедлилась до 12,52% в годовом выражении против 12,69% неделей ранее.

Как говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". За отчетный период показатель составил 0,01%. В продовольственном сегменте рост цен замедлился до 0,13% после 0,14% за предыдущую неделю на фоне замедления подорожания плодоовощной продукции. В группе непродовольственных товаров цены снизились на 0,06%, а в сегменте регулируемых и туристических услуг – на 0,13%.

Ранее президент Владимир Путина заявил, что инфляция в России устойчиво снижается. В начале 2023 года она может составить уже около 5% или меньше.