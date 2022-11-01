Догузова прервала молчание после ликвидации Ростуризма

Экс-глава расформированного Ростуризма Зарина Догузова впервые опубликовала пост в своем Telegram-канале с момента отставки. Она поблагодарила президента России Владимира Путина (который и подписал указ о ликвидации ее ведомства) за поддержку инициатив агентства.

"Очень рада и благодарна, что столько инициатив нашей команды, отрасли, коллег из других ведомств поддержаны Президентом России!" – написала Догузова под ссылкой на поручения президента.

Среди прочего глава государства поручил правительству организовать выдачу сертификатов на турпоездки семьям участников спецоперации.

Также кабинету министров необходимо представить предложения "по доработке правил предоставления из федерального бюджета субсидий на стимулирование доступных внутренних туристических поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги".

После того, как Ростуризм решили ввести в структуру Минэкономразвития, появились слухи, что Догузовой предложат пост заместителя министра в этом ведомстве.