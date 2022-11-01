Саудовская Аравия готовится к атаке со стороны Ирана - WSJ

Саудовская Аравия ожидает, что ее неизбежно атакует Иран. Якобы, Тегеран планирует нанести удары по целям на территории королевства. Об этом Саудовская Аравия уведомила США, передает Wall Street Journal.

По информации издания, США, Саудовская Аравия и ряд других стран в регионе повысили уровень боеготовности своих подразделений.

Ранее Тегеран обвинил США, Британию, Израиль и Саудовскую Аравию в организации протестов в стране, напоминает РИА Новости.