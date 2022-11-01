02 Ноября 2022
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Политика За рубежом Украина
Фото: пресс-служба президента Украины

2 ноября ни одно судно не пройдет по зерновому коридору в Черном море

2 ноября не будет ни одного рейса по гуманитарному коридору в Черном море, к такой договоренности пришли делегации Украины, Турции и ООН в совместном координационном центре в Стамбуле. Об этом сообщили в представительстве ООН. Пока не известно, будет ли продолжаться использование зернового коридора после того, как Россия обвинила Украину в использовании этого пути для атак на ее флот.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и рассказал ему о причинах решения о приостановке участия РФ в зерновой сделке.

Президент РФ указал Эрдогану на невыполнение второй части зерновой сделки по разблокировке экспорта сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки, сообщили в Кремле. Путин заявил, что Киев при поддержке Запада использовал зерновой коридор для атак на Севастополь и корабли, охранявшие коридор. Также он сообщил, что возврат РФ в зерновую сделку возможен после расследования удара по Севастополю и гарантий безопасности от Киева. Кроме того, глава РФ заявил, что задача обеспечения продовольствием в приоритетном порядке наиболее нуждающиеся страны так и не выполнена.

Теги: зерновая сделка, гуманитарный коридор, черное море



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