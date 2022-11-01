В Киевской области за две недели построят более 400 ядерных убежищ

В Киевской области собираются до 15 ноября построить 425 ядерных убежищ, сообщил глава областной администрации Алексей Кулеба. По его словам, убежища оборудуют на базе обычных бомбоубежищ, находящихся на достаточной глубине под землей.

При этом экстренные службы в Киевской области уже получили средства радиационной защиты.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что к зиме в городе подготовят около тысячи пунктов обогрева на случай, если из-за повреждений энергетической инфраструктуры горожане останутся без тепла и света.