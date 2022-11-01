Вучич приказал сбивать чужие беспилотники в небе над Центральной Сербией

Президент Сербии Александар Вучич распорядился сбивать в небе над Центральной Сербией все беспилотники, неподконтрольные властям.

Ранее неопознанные дроны обнаружили вблизи города Рашка на границе Косово и Метохии (край подконтролен сербам). В воздух подняли сербские МиГ-29 с целью перехвата объектов, но они покинули воздушное пространство Сербии.

Как раз сегодня с проверкой военных частей в Рашке побывал министр обороны Сербии. Войска приведены в боевую готовность из-за эскалации напряженности в отношениях с Косово.