В Киеве предстоящей зимой развернут до тысячи пунктов обогрева

В Киеве предстоящей зимой на случай чрезвычайных ситуаций развернут около тысячи пунктов обогрева для горожан. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Он рассказал, что в свете ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры рассматриваются разные сценарии развития событий.

"Худший – когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим", - сообщил Кличко.

Он добавил, что власти города закупили генераторы, сделали запасы воды и всего необходимого для работы пунктов. В них можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь.