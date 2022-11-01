01 Ноября 2022
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Минобороны объявило об окончании мобилизации

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Общество В России
Фото: пресс-служба Совета Федерации

В СовФеде не считают актуальным введение "уголовки" за уклонение от мобилизации

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас согласился с коллегами из нижней палаты парламента, утверждающими, что сейчас стоит вводить уголовную ответственность за уклонение от мобилизации.  

"Мобилизация завершена. Введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным не считаю (несмотря на очевидный пробел в законодательстве)", - написал в своем Telegram-канале Клишас.

Ранее аналогичное мнение высказали депутаты-"единороссы" из силовых комитетов Госдумы Андрей Картаполов и Василий Пискарев. "На сегодняшний день частичная мобилизация завершена, инициатива утратила свою актуальность, Государственной думой она не рассматривается", - говорится в совместном заявлении парламентариев.

Ранее издание "Известия" писало, что к внесению в Госдуму готовится законопроект, по которому за уклонение от мобилизации полагались бы штрафы, обязательные работы или заключение до пяти лет. Сейчас уголовное преследование может грозить только уклонистам от срочной службы.

В ходе мобилизации в России более чем за месяц были призваны 300 тыс. человек, почти 90 тыс. из них уже находятся в зоне военных действий.

Теги: совет федерации, андрей клишас, мобилизация, уклонение, уголовная ответственность



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