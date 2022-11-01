В ЕР заявили о неактуальности ужесточения ответственности за уклонение от мобилизации

В ЕР заявили, что инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации не рассматривается, она "утратила свою актуальность". Якобы идея законопроекта появилась в самом начале объявления частичной мобилизации, чтобы "выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами".

"На сегодняшний день частичная мобилизация завершена, инициатива утратила свою актуальность, Государственной думой она не рассматривается", — говорится в совместном комментарии председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова и председателя комитета по безопасности Василия Пискарева.