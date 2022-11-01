01 Ноября 2022
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Политика Санкт-Петербург
Фото: Накануне.ru

Новый назначенец губернатора Петербурга Александра Беглова в комитет по тарифам любит "Мерседесы"

1 ноября на должность председателя комитета по тарифам Смольного губернатором Петербурга назначен Алексей Малухин – человек бывший на госслужбе ранее всегда на вторых ролях. Что не мешает ему владеть элитным немецким автомобилем ML-класса.

31 октября губернатор Александр Беглов подписал распоряжение о кадрах, тем самым освободив от должности председателя Комитета по тарифам Санкт-Петербурга Дмитрия Копотина. С 1 ноября эту должность занимает Алексей Малухин, который в 2019 году был первым заместителем председателя другого комитета Смольного – по энергетике и инженерному обеспечению.

Правда потом чиновничью карьеру почти закончил и перешел на работу в ГУП «Водоканал». Здесь Малухин занимал должность заместителя генерального директора – директора по капитальному строительству. Согласно данным с сайта Смольного, средняя заработная плата Малухина в последние годы составляла около 317 тысяч рублей.

Надо напомнить, что «Водоконал» - государственное предприятие и местное руководство фактически те же чиновники, только с «коммерческой составляющей». Так вышло, что новоиспеченный председатель комитета, перешедший в Комитет по тарифам из Государственного унитарного предприятия оказался любитель дорогого и качественного немецкого автопрома. В его распоряжении МЕРСЕДЕС-БЕНЦ МL 350 4МАТIС – машина очень недешевая, да и не по статусу чиновника. Кроме того, по оценкам независимых экспертов, подобный автомобиль, особенно в условиях санкций, довольно дорог в обслуживании.

По «случайному совпадению», городской водоканал на текущий момент находится под пристальным вниманием силовиков- минувшим летом там проходили обыски, а экс-директора даже пытались привлечь к уголовной ответственности и даже задерживали. Экономическая полиция 12 июля провела серию обысков у 13 руководителей петербургского Водоканала. В деле — ущерб предприятию минимум на 170 млн рублей. Вполне возможно, следственные мероприятия продолжаются по сей день, а переход Малухина на должность в Смольный является попыткой «прикрыть хвосты».

Напомним, 31 октября петербургский бизнесмен Евгений Пригожин направил обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Предприниматель считает, что действующий градоначальник создал в городе на Неве ОПГ.

Теги: александр беглов, алексей малухин, смольный, евгений пригожин,



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