Россия приступила к обследованию разрушений на газопроводах системы "Северный поток" - Новак

Россия только приступила к обследованию разрушений на газопроводах системы "Северный поток", поэтому никаких официальных данных пока о причинах взрывов нет, сообщил журналистам вице-премьер российского правительства Александр Новак.

"Официальных бумаг нет еще пока. Еще идут обследования. Конечно, с мест докладывают руководству "Газпрома", – заявил вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин не исключил, что ветки газопровода могут быть восстановлены, но для этого должны быть экономические гарантии и гарантии безопасности.