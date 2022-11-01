Названа стоимость базовой продовольственной корзины россиянина

Названа стоимость базовой продовольственной корзины россиянина – 3823 руб. Это данные исследования холдинга "Ромир" по 32 товарным группам. Показатель рассчитан на стоимости товаров из среднего ценового сегманта из девяти торговых сетей в 18 городах страны.

Самые высокие цены зафиксированы в Санкт-Петербурге, там корзина стоит 4082 руб., пишут "Ведомости". Также корзина стоит больше четырех тысяч рублей в Химках, Москве, Мытищах и Уфе.

Если оценивать стоимость набора по сетям, то в формате "магазин у дома" самые низкие цены у "Пятерочки" (3315 руб.), самые высокие – у "ВкусВилла" (5103 руб.). Среди супермаркетов и гипермаркетов максимально низкие цены в "Магнит Гипермаркет" (3716 руб.), максимально высокие – в Spar (4095 руб.).