В Челябинске детский травмпункт закроют на капитальный ремонт

В Челябинске детский травмпункт на время капитального ремонта переедет в горбольницу №9, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава.

Детское городское травматолого-ортопедическое отделение на проспекте Ленина было открыто в 1998 году. В здании необходимо провести реконструкцию. Средства на капремонт были выделены из областного бюджета. 7 ноября детский травмпункт будет закрыт на капитальный ремонт.

Медперсонал отделения будет осуществлять свою работу в ГКБ №9. В медицинском учреждении много лет функционирует единственное городское травматолого-ортопедическое отделение для лечения детей в стационарных условиях.