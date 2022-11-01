01 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Свердловские спасатели начнут патрулировать водоемы в рамках акции "Тонкий лед"

Сотрудники МЧС Свердловской области вместе с представителями местных администраций и других взаимодействующих структур начнут патрулировать водоемы и информировать население об опасности выхода на тонкий лед. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Спасатели уверяют, что на севере Среднего Урала уже можно наблюдать оледенение водоемов. Для предотвращения трагедии была инициирована акция "Тонкий лед", которая стартовала в регионе сегодня.

"По словам главного государственного инспектора по маломерным судам Свердловской области Алексея Морозова, там, где лед уже установился, его толщина не превышает 1 см. Такая толщина недостаточна для безопасного нахождения на нем человека. Чтобы ледовый покров мог уверенно выдерживать одного человека, он должен быть не тоньше 7 сантиметров, а для группы людей – не менее 25 сантиметров. В этот опасный период в традиционных местах массового отдыха людей у водоёмов будут проводиться профилактические рейды, профилактические беседы, актуализироваться предупреждающие аншлаги "Выход на лед запрещен", - отметили в МЧС.

Там также добавили, что в зоне действия знаков, органы местного самоуправления могу применять к нарушителям меры административного воздействия - например штрафовать на 5 тыс. рублей. Морозов отметил, что профилактические мероприятия предотвращают несчастные случаи. Так, если в 2020 году подобных происшествий зарегистрировано шесть, то в прошлом - всего три.

Теги: МЧС, спасатель, Тонкий лед, патруль



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