В Екатеринбурге открыли "портал в будущее", созданный 133-летним художником

01 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба паблик-арт-программы &quot;ЧО&quot;

В Екатеринбурге открыли "портал в будущее", созданный 133-летним художником

Сегодня в Екатеринбурге был открыт новый арт-объект "Портал". Это еще одна работа третьего сезона паблик-арт-программы "ЧО", которую проводит компания "Атомстройкомплекс".

Огромная стальная арка в уральской столице символизирует переход из прошлого в будущее. Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, объект создан художником по имени Красил Макар, родившимся, по легенде, в 1889 году в селе Нижняя Синячиха. Сам художник создает вокруг своей личности мифологию, согласно которой он начал свой творческий путь 100 лет назад, расписывая стены крестьянских изб.

По задумке, сегодня Макар продолжает работать в технике Урало-Сибирской домовой росписи, но в современных пространствах. Он актуализирует традиционные промыслы и выносит их в городскую среду, на этот раз – в Юго-Западном микрорайоне.

Арт-объект "Портал" в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба паблик-арт-программы "ЧО"

Работа над "Порталом" шла несколько месяцев на производстве в микрорайоне Елизавет. Сначала из стальных листов сваривали части объекта, а затем под высоким давлением накачивали воду для придания им плавных форм – такой метод называется гидроформинг. Позже художник расписывал арку в технике Урало-Сибирской домовой росписи.

Новый арт-объект можно увидеть в парке 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге.

Арт-объект "Портал" в Екатеринбурге(2022)|Фото: пресс-служба паблик-арт-программы "ЧО"

Теги: Портал, арт-объект, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети