В Екатеринбурге открыли "портал в будущее", созданный 133-летним художником

Сегодня в Екатеринбурге был открыт новый арт-объект "Портал". Это еще одна работа третьего сезона паблик-арт-программы "ЧО", которую проводит компания "Атомстройкомплекс".

Огромная стальная арка в уральской столице символизирует переход из прошлого в будущее. Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, объект создан художником по имени Красил Макар, родившимся, по легенде, в 1889 году в селе Нижняя Синячиха. Сам художник создает вокруг своей личности мифологию, согласно которой он начал свой творческий путь 100 лет назад, расписывая стены крестьянских изб.

По задумке, сегодня Макар продолжает работать в технике Урало-Сибирской домовой росписи, но в современных пространствах. Он актуализирует традиционные промыслы и выносит их в городскую среду, на этот раз – в Юго-Западном микрорайоне.

Работа над "Порталом" шла несколько месяцев на производстве в микрорайоне Елизавет. Сначала из стальных листов сваривали части объекта, а затем под высоким давлением накачивали воду для придания им плавных форм – такой метод называется гидроформинг. Позже художник расписывал арку в технике Урало-Сибирской домовой росписи.

Новый арт-объект можно увидеть в парке 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге.