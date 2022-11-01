01 Ноября 2022
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Югре осудили инспектора-взяточника за незаконное разрешение ввода в эксплуатацию недостроенных жилых домов

Бывшую инспектора мегионского отдела инспектирования службы жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры признали виновной в получении взятки в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

При возведении объектов капитального строительства, в том числе расположенных в пятом микрорайоне города Мегион и по ул. Ленина поселка городского типа Высокий, с 7 августа по 27 декабря 2019 г., женщина получила от представителя застройщиков взятку в виде денег и услуг имущественного характера в общей сумме более 2 млн 295 тыс. руб.

"За незаконное вознаграждение подсудимая в июле – августе 2019 года при отсутствии законных оснований изготовила и передала застройщику заключения о соответствии трех домов по ул. Ленина поселка городского типа Высокий и одного дома в пятом микрорайоне города Мегион требованиям технических регламентов и проектной документации, которые являются основанием для ввода объектов в эксплуатацию. При этом на момент выдачи заключений дома не были достроены, проверка законченных строительством объектов не проводилась, соответствующие акты не оформлялись, а в заключения внесены не соответствующие действительности, ложные сведения", - говорится в сообщении.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 4 200 000 рублей с лишением права занимать должности государственной службы в течение 7 лет. Кроме того, автомобиль, стоимостью более 2 000 000 рублей, приобретенный за незаконно полученные денежные средства, конфискован в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.

Теги: взятка, строительство, уголовное дело



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