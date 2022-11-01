В тюменском селе ввели карантин по бешенству

С 1 ноября на территории села Борки Тюменского района установлен карантин по бешенству животных, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Что стало источником заражения не уточняется.

В неблагополучном пункте запрещается проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, вывоз восприимчивых животных, отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.