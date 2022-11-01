Впервые с пандемии День народного единства в Екатеринбурге отметят крестным ходом

Екатеринбург отметит день народного единства и праздник Казанской иконы Божьей Матери общегородским крестным ходом. В 2020 году традицию пришлось отменить из-за пандемии коронавируса, однако в этому году мероприятие все же пройдет. Возглавит шествие 4 ноября митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии, крестный ход стартует примерно в 11.30 сразу после литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе. Шествие проследует до Храма-на-Крови по маршруту: ул. Розы Люксембург – ул. Куйбышева – ул. Гоголя – ул. Пушкина – ул. Ленина – ул. Толмачева – ул. Царская по проезжей части улиц.

Помимо духовенства и паствы Екатеринбургской митрополии, в крестном ходе примут участие воспитанники воскресных школ и патриотических детско-юношеских объединений. Начало Божественной литургии в 9.00.