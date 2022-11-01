Катар пригрозил оставить Европу без газа в случае введения потолка цен на топливо из РФ

Катар прекратит поставлять Европе газ, если страны Евросоюза введут потолок цен на российское топливо. Об этом заявил министр энергетики страны Саад Аль-Кааби.

По словам министра, вмешательство в рынки нарушит правила конкуренции, что поставит под угрозу инвестиции в добычу газа.

"Свободный рынок — всегда лучшее решение", – отметил он в беседе с Bloomberg-TV.

Ранее Венгрия отказалась поддержать возможность установления предельной цены на российский газ, считая, что такой шаг может спровоцировать сокращение поставок в Европу и, как следствие, рост цен.