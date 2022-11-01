01 Ноября 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинске сотрудники полиции задержали пьяного водителя

В Челябинске сотрудники полиции задержали пьяного водителя Лады Приора после погони. На мужчину составили административный протокол за вождение без прав, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Полицейские заметили автомобиль, который создавал помехи другим транспортным средствам. Водитель проигнорировал законные требования госавтоинспекторов об остановке и продолжил движение. Было организовано преследование с использованием звуковых и световых спецсигналов.

Водителя удалось задержать у дома по улице Шуменской. У мужчины были признаки алкогольного опьянения. Кроме того, нарушитель не имел права управления транспортными средствами, водительское удостоверение ранее никогда не получал. Автомобиль, на котором передвигался нарушитель, был куплен, но переоформить на себя он его не успел.

Теперь мужчине грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). Ранее он уже пять раз привлекался к уголовной ответственности по этой статье.

Теги: водитель, алкоголь, полиция,



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