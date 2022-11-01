01 Ноября 2022
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Армия и ВПК Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Из-за спецоперации тюменских срочников будут обучать по обновленной программе

В программу обучения солдат, проходящих срочную службу, внесут изменения. Об этом со ссылкой на военного комиссара Тюменской области Алексея Куличкова сообщает РБК-Тюмень.

Он сообщил, что обновленные рекомендации будут основаны на опыте военных, участвующих в СВО на Украине.

"Все учебные программы уже проработаны, в каждой военной части есть программа подготовки. Они корректируются с учетом опыта проведенных военных действий. Это обыкновенная штатная процедура", — сообщил Куличков. Он также отметил, что программа будет зависеть от конкретной воинской части, где солдат срочной службы будет проходить обучение.

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона, с сегодняшнего дня в регионе стартовал осенний призыв 2022 г.

Норма призыва на срочную службу для Тюменской области остается в прежних пределах — около 1 600 человек.

Военнослужащие по призыву не будут проходить службу в зоне проведения специальной военной операции, а также на территории Херсонской, Запорожской областей, Луганской, Донецкой Народных Республик, подчеркнул Куличков.

Напомним, мероприятия по частичной мобилизации и выдача повесток были завершены еще 28 октября. Задание, установленное для Тюменской области, выполнено в полном объеме.

Военкоматы переходят на работу в штатном режиме.

Теги: спецоперация, срочник, призыв



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