Из-за спецоперации тюменских срочников будут обучать по обновленной программе

В программу обучения солдат, проходящих срочную службу, внесут изменения. Об этом со ссылкой на военного комиссара Тюменской области Алексея Куличкова сообщает РБК-Тюмень.

Он сообщил, что обновленные рекомендации будут основаны на опыте военных, участвующих в СВО на Украине.

"Все учебные программы уже проработаны, в каждой военной части есть программа подготовки. Они корректируются с учетом опыта проведенных военных действий. Это обыкновенная штатная процедура", — сообщил Куличков. Он также отметил, что программа будет зависеть от конкретной воинской части, где солдат срочной службы будет проходить обучение.

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства региона, с сегодняшнего дня в регионе стартовал осенний призыв 2022 г.

Норма призыва на срочную службу для Тюменской области остается в прежних пределах — около 1 600 человек.

Военнослужащие по призыву не будут проходить службу в зоне проведения специальной военной операции, а также на территории Херсонской, Запорожской областей, Луганской, Донецкой Народных Республик, подчеркнул Куличков.

Напомним, мероприятия по частичной мобилизации и выдача повесток были завершены еще 28 октября. Задание, установленное для Тюменской области, выполнено в полном объеме.

Военкоматы переходят на работу в штатном режиме.