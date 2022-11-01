Жителей Александровска предупредили о массовом взрыве

Жителей Александровского муниципального округа предупредили о готовящемся взрыве. Информация размещена на странице ЕДДС Александровского округа в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

"ООО "Западуралнеруд" филиал Луньевский каменный карьер планирует произвести массовый взрыв 02.11.2022 г. 14.00 до 18.00 местного времени", - говорится в сообщении.

Взрывные работы будут проводить на карьере, расположенном недалеко от города.

Компания "Западуралнеруд" - крупнейшее предприятие по производству нерудных материалов в Пермском крае с общим объемом производства более 1,5 миллиона тонн. ООО "Западуралнеруд" выполняет весь комплекс работ от разведки новых месторождений полезных ископаемых до реализации готовой продукции железнодорожным и автомобильным транспортом.