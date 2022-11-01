01 Ноября 2022
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Политика Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский депутат Вихарев возглавил Белоярский городской округ

Депутат Екатеринбургской городской думы Григорий Вихарев стал главой Белоярского городского округа. Соответствующее решение приняли сегодня на заседании думы Белоярского.
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По итогам второго этапа конкурса по отбору кандидатур на пост претендовали трое: Григорий Вихарев, Сергей Печорин и Александр Привалов. Сегодня, 1 ноября, состоялось заседание думы Белоярского по вопросу избрания главы. В итоге большинством голосов депутатов на должность был назначен Вихарев.

Кто займет его место в думе Екатеринбурга, пока неизвестно. Ранее спикер парламента Игорь Володин предложил перенести выборы, которые должны пройти в 2023 году, на более поздний период.

Напомним, в декабре прошлого года глава Белоярского городского округа Андрей Горбов был отправлен в отставку. В прокуратуре заявили, что мэр попался на нарушениях антикоррупционного законодательства: он два года выписывал премии сам себе.

Уже после отставки Горбова его преемник незаконно отдал в аренду пять земельных участков без торгов. После этого чиновника отстранили от полномочий главы муниципалитета.

Теги: Вихарев, Белоярский, глава, депутат



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