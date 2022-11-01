Екатеринбургский депутат Вихарев возглавил Белоярский городской округ
Депутат Екатеринбургской городской думы Григорий Вихарев стал главой Белоярского городского округа. Соответствующее решение приняли сегодня на заседании думы Белоярского.
По итогам второго этапа конкурса по отбору кандидатур на пост претендовали трое: Григорий Вихарев, Сергей Печорин и Александр Привалов. Сегодня, 1 ноября, состоялось заседание думы Белоярского по вопросу избрания главы. В итоге большинством голосов депутатов на должность был назначен Вихарев.
Кто займет его место в думе Екатеринбурга, пока неизвестно. Ранее спикер парламента Игорь Володин предложил перенести выборы, которые должны пройти в 2023 году, на более поздний период.
Напомним, в декабре прошлого года глава Белоярского городского округа Андрей Горбов был отправлен в отставку. В прокуратуре заявили, что мэр попался на нарушениях антикоррупционного законодательства: он два года выписывал премии сам себе.
Уже после отставки Горбова его преемник незаконно отдал в аренду пять земельных участков без торгов. После этого чиновника отстранили от полномочий главы муниципалитета.