В Екатеринбурге состоялось открытие ТЛЦ "Уральский"

У Екатеринбурге состоялось долгожданное открытие 1 этапа современного транспортно-логистического центра (ТЛЦ) "Уральский". Он станет крупнейшим в стране "сухим портом", и уже сегодня принял первый контейнерный поезд.

"Хочу сказать, что этот проект был в поручении Президента РФ, когда рассматривали Восточный полигон. Сам Восточный полигон должен состоять из таких транспортно-логистических центров, его особенность в том, что нам необходимо перерабатывать грузы, которые идут в контейнерах. Сегодня это большая проблема и она требует хороших автомобильных и железных дорог", - отметил помощник Президента России Игорь Левитин, добавив, что теперь на Среднем Урале появится хаб, обеспечивающий обработку и распределение грузов на качественно новом, современном уровне.

Министр транспорта России Виталий Савельев, присутствовавший на открытии удаленно, подчеркнул, что ТЛЦ позволит предоставить грузовладельцам качественный сервис, соответствующий мировым стандартам. Это же, в свою очередь, напрямую повлияет на рост конкурентоспособности и промышленной инфраструктуры. К его словам присоединился и полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Он отметил, что транспортная инфраструктура является кровеносной системой экономики, что особенно актуально сегодня - в период санкционного давления и необходимости перенаправлять груз с Востока на Запад.

"Это действительно воплощение мощной программы по развитию "Сухого порта" в нашем регионе. Мы максимально используем наше выгодное географическое положение, мы максимально используем наши возможности. Мы уже реализовали при поддержке нашего президента, вице-премьера Марата Хуснуллина проект южного полукольца ЕКАД, планируем выйти уже в следующем году на реконструкцию северного полукольца - с заходом на ТЛЦ "Уральский". Это даст нам самые серьезные преимущества. Сегодня мы открываем только первую очередь, будет, уверен, и вторая, и третья очередь", - присоединился к словам губернатор Евгений Куйвашев.

Завершить проект предполагается в 2024 году. Благодаря ему, чуть более чем через год в регионе появится 250 новых рабочих мест. Инвестиции проекта оцениваются в более чем 12 млрд рублей. За эти средства в ТЛЦ включили четыре приемоотправочных линии по 1 км и 10 выставочных путей в парке накопления и сортировки. На площадке также будет работать пункт таможенного оформления.

Напомним, в апреле этого года Екатеринбургская городская дума одобрила перевод земельного участка на Калиновских полях в территориальную зону Ц-3. Решение было принято единогласно, оно позволяет строительство ТЛЦ "Уральский" на данном участке.

Местные жители были не согласны со стройкой и выступали против вырубки деревьев и загрязнения окружающей среды. Они устраивали пикеты, были и обращения к президенту России Владимиру Путину. В конце прошлого года жители Калиновского проиграли суд против строительства ТЛЦ.