01 Ноября 2022
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Минобороны объявило об окончании мобилизации

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Армия и ВПК Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области официально объявили об окончании мобилизации

Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков сегодня официально объявил о завершении мобилизации, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По его данным, мероприятия по частичной мобилизации и выдача повесток была завершена еще 28 октября. Задание, установленное для Тюменской области, выполнено в полном объеме.

Военкоматы переходят на работу в штатном режиме.

Напомним, указ президента РФ Владимира Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен, к соответствующему заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации президента.

О завершении мобилизации также сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что соответствующие телеграммы разосланы министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки повесток.

На уточняющий вопрос о том, сохраняет ли в таком случае силу указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, Песков ответил, что данный указ выполнен.

Ранее Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидерами Армении и Азербайджана заявил, он не задумывался о необходимости подписания соответствующего документа. При этом Путин подчеркнул, что мобилизация завершена, "точка поставлена".

Теги: мобилизация, завершение мобилизации, Тюменская область



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