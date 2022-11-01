01 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Не существующий при СовФеде Совет блогеров создаст собственную организацию

Совет блогеров, которого, по данным Совета Федерации, при палате не существует, отделится от СФ и зарегистрирует собственную общественную организацию.

Основатель совета Валерия Рытвина заявила, что ее совет сотрудничает в верхней палатой российского парламента уже два года, и даже проводил многомиллионные опросы для СФ.

"Результаты опросов озвучивались Валентиной Ивановной Матвиенко на заседании экспертного совета в Кремле. Очень жаль, что за прошедшее после этого время нам не оказали поддержки в курирующем нас госоргане. Хотя за указанный срок было сделано немало — подготовлен ряд инициатив по регулированию сферы блогеров, проведено множество благотворительных акций, в том числе помощи Донбассу, также продолжались проводиться опросы", - цитирует Рытвину издание "Подъем".

Общественница заявила, что отказ Совета Федерации признать ее организацию был ожидаемым, он направлен на то, чтобы "исключить репутационные риски для госоргана".

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на Рытвину сообщила, что Совет блогеров при СФ обратился к президенту России с просьбой разблокировать запрещенные в стране иностранные соцсети. Позже появились комментарии о том, что СовФед, стоящий за спиной совета, вероятно, может поддерживать эту позицию. Затем пресс-служба Совета Федерации сообщила, что при палате Совета блогеров не существует, а Рытвина, которая работала в экспертном совете при комитете по культуре, образованию и науке, будет отстранена от сотрудничества с сенаторами за нарушение регламента работы.

Теги: совет блогеров, валерия рытвина, совет федерации, соцсети



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