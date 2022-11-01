01 Ноября 2022
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Политика
Фото: Накануне.ru

Песков - об отказе Сторонского и Тинькова от российского паспорта: Это их право

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение основателя "Тинькофф-банка" Олега Тинькова и создателя британского финтех-стартапа Revolut Николая Сторонского отказаться от российского гражданства.

"Это их право", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

"Собственно, их бизнеса здесь практически не осталось, если я правильно понимаю, - добавил представитель Кремля. - То есть, фактически они не являются сейчас участниками предпринимательской жизни в нашей стране".

Ранее Тиньков сообщил, что официально отказался от российского гражданства. Также он объявил, что начинает процесс отзыва своего бренда "Тинькофф" из российского банка.

Кроме того, 31 октября стало известно об отказе от российского гражданства основателя финтех-стартапа Revolut Николая Сторонского.

Теги: песков, тиньков, гражданство, сторонский



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