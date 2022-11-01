Воронежская область задание по частичной мобилизации выполнила

На еженедельном оперативном совещании губернатор Александр Гусев сообщил о выполнении Воронежской областью задания по частичной мобилизации.

"С 1 ноября мы приступаем к призыву на срочную службу. Руководством страны неоднократно говорилось: солдаты-срочники не будут направляться в зону проведения СВО. Я прошу в работе призывных комиссий во главу угла ставить информирование — как самих призывников, так и их родственников — о том, что такое решение есть", - подчеркнул губернатор.

Также в ходе оперативного совещания глава региона отметил, что на областных спортобъектах планируется увеличить пропускную способность и развивать действующие объекты.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, в области проводят инвентаризацию спортивных объектов с акцентом на эффективность использования спортивных сооружений.

Также был рассмотрен ход реализации проекта "Пушкинская карта". Глава области поручил муниципалитетам активнее включаться в ее реализацию.

Руководитель департамента культуры Мария Мазур доложила, что в Воронежской области в программе приняли участие 93 657 молодых людей, а за год реализации к программе подключились 116 учреждений культуры. За 9 месяцев 2022 года в регионе продали 152 591 билет по программе «Пушкинская карта».

Еще одно поручение, данное губернатором предприятиям региона, касалось активизации участия в реализации нацпроекта «Производительность труда».

По данным руководителя департамента экономического развития Данилы Кустова, в Воронежской области уже 77 предприятий участвуют в нацпроекте. В 2020-ом году в 6 районах и в Воронеже предприятия начали реализацию мероприятий проекта, а в 2022 году это число выросло более чем в 2 раза: сейчас проект реализуется в двух городских округа — в Воронеже и Борисоглебске и 14 муниципальных образованиях.