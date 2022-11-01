РМК подвела итоги реализации проекта "Измени свой город к лучшему"

Русская медная компания (АО "РМК") подвела итоги реализации шестого сезона традиционного конкурса детских социальных проектов "Измени свой город к лучшему".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, инициативы по развитию городской среды представили ученики из 13 городов и посёлков территорий присутствия компании в Челябинской, Свердловской и Оренбургской областях, а также в Хабаровском крае. Эксперты оценивали проекты в сфере культуры, спорта, здравоохранения и образования, инициативы, связанные с развитием инфраструктуры, охраной окружающей среды или благоустройством территорий. Лучшие проекты были реализованы на целевые гранты от РМК.

В Челябинской области – в Кыштыме и в Карталинском районе – благодаря конкурсу появилось по школьному коворкинг-центру с передвижной мебелью, позволяющей трансформировать пространство под различные виды деятельности.

В Варне реализован проект интерактивной площадки "Не только забавы ради", посвящённый традициям многонационального населения России. В Томинском сельском поселении воплотился в жизнь проект "Зеленый класс +", в рамках которого благоустроили пришкольную беседку. В Коркинском районе на грантовые средства реализован проект "Школьное кафе" по трансформации школьной столовой. В Верхнеуральском районе запущен проект по профориентации в горном деле.

В Комсомольском районе Хабаровского края создали пространство для творчества "Территория радости", в Нанайском районе реализован проект "Стена Памяти – без права на забвение", а в Амурском районе – инициатива "Спорт – это модно".

В Свердловской области в городе Полевском завершён проект "Школьная библиотека – территория общения".

В Адамовском районе Оренбургской области члены жюри выбрали в качестве победителя инициативу школьников по развитию лыжного спорта в посёлке.

"Творчество – высшая форма проявления человеческой личности, – комментирует вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова. – Отрадно отметить, что количество проектов увеличивается из года в год, а это говорит об активности и заинтересованности ребят в развитии своих городов и посёлков. Более того, в этом году жюри высоко оценило степень проработки каждого проекта, актуальность и практическую пользу для местных жителей. Школьники обращались с инициативами по озеленению и благоустройству, предлагали внедрять VR-технологии в медицину, популяризировать науку и организовывать переработку ненужных вещей. Мы благодарим всех, кто находит силы и время, чтобы менять мир вокруг к лучшему здесь и сейчас".