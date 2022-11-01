В Челябинской области в 2023 году будет 22 субсидируемых авиарейса

Росавиация утвердила 22 субсидируемых авиамаршрутов на 2023 год в Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Из аэропорта Челябинска будет выполняться 17 маршрутов в Астрахань, Волгоград, Иркутск, Казань, Красноярск, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Нижневартовск, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Самару, Сургут, Тюмень, Уфу, Ханты-Мансийск. Еще пять рейсов будет из аэропорта Магнитогорска: Екатеринбург, Казань, Минеральные Воды, Новосибирск, Самару.

Сейчас по программе субсидирования осуществляются полеты по 18 маршрутам. Это 11 из Челябинска — в Астрахань, Иркутск, Казань, Махачкалу, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Сургут, Ханты-Мансийск и семь из Магнитогорска — в Новосибирск, Самару, Сочи, Сургут, Екатеринбург, Минеральные Воды, Казань.