01 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: 66.gorodsreda.ru

Смирнов заявил о планах по благоустройству парка "Уралмаш"

Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов подтвердил, что в Екатеринбурге займутся благоустройством Летнего парка "Уралмаш". По его словам, детали уже обсуждают региональные и городские власти. Помимо этого, проектно-сметная документация благоустройства уже готова.

"В этом году парк "Уралмаш" не является приоритетным проектом, но его отремонтируют позже. В этом году мы занимаемся благоустройством Солнечной аллеи, которая будет завершена к августу 2023 года", -заявил Смирнов.

Напомним, что на проектно-изыскательные работы по Летнему парку "Уралмаш" уже в следующем году должны выделить 6 млн рублей. Такое распоряжение дал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Ранее градоначальник заявил о вероятности благоустройства парка за федеральный счет. По его словам, в случае, если в федеральных средствах откажут, город найдет возможности преобразить территорию своими силами.

Теги: Смирнов, благоустройство, парк Уралмаш



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