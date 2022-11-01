Прокуратура ищет свердловских школьников, поджигавших самокат над Вечным огнем

Свердловскими школьниками, которые поджигали самокат над Вечным огнем, заинтересовалась прокуратура.

Напомним, инцидент произошел накануне вечером на Мемориале воинам-рабочим Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов. Некие подростки поставили самокат на Вечный огонь. Причины их поступка пока неизвестны.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, по факту случившегося организована проверка. Устанавливаются личности как самих подростков, так и их законных представителей.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - пообещали в ведомстве.

Это далеко не первый случай, когда на Среднем Урале издеваются над мемориалами. Так, в марте этого года 17-летние девушка и молодой человек при помощи снега потушили пламя "Вечного огня" в Екатеринбурге, после чего скрылись. Личности вандалов были оперативно установлены, их задержали и доставили в полицию. Было возбуждено уголовное дело.

А в ноябре прошлого года в городе Березовский дети катались с мемориала боевой доблести и трудовой славы березовчан, как с горки.