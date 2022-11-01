Экс-глава Керчи получил ранение в зоне СВО

Экс-глава Керчи Владимир Полдипенцев получил ранение в зоне СВО. Он ушел на фронт добровольцем и попал под обстрел в Херсонской области.

"Получил черепно-мозговую травму. Почти все раны уже зажили, слух восстанавливается, осталось пройти реабилитацию", - цитирует РИА Новости бывшего чиновника.

Он добавил, что вызвался в качестве военного врача и хотел бы вернуться в зону боевых действий.

Полдипенцев возглавлял администрацию крымского города меньше года – с августа 2016 по апрель 2017 года. Официальной причиной его отставки называли проблемы со здоровьем.