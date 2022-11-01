Боец ММА Писарев скончался из-за отравления арбузом — 112

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Писарев умер из-за отравления некачественным арбузом. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

По предварительным данным, 33-летний спортсмен скончался до прибытия бригады скорой помощи. Также появилась информация, что Писарев умер во сне.

Источник ТАСС сообщил, что в больнице из-за проблем со здоровьем находится жена спортсмена.

Недавно в Волгограде от отравления арбузом скончался пятилетний мальчик.

В августе в Москве двум мужчинам потребовалась помощь врачей, после того, как они съели арбуз. Один из них попал в реанимацию с диагнозом "токсическое действие неуточненного вещества".