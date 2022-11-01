01 Ноября 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

"А почему сразу не расстреливать?": не все в Госдуме готовы поддержать тюремный срок за уклонение от мобилизации

"Единая Россия" стала главной оппозицией президенту и Генштабу, считает глава партии "Новые люди" и одноименной фракции в Госдуме Алексей Нечаев. Так он прокомментировал инициативу "единороссов" сажать на пять лет за уклонение от мобилизации.

"А почему сразу не расстреливать? После инициатив призывать женщин и удвоить срок службы уже ничему не удивишься. Президент сказал, что частичная мобилизация завершена, а вы хотите новых посадок", - отметил Нечаев.

 "Зачем вводить ответственность за уклонение от мобилизации, которая только что завершилась? Или авторам законопроекта известно больше, и скоро пойдёт вторая волна? Расскажите всем. Тогда за границу хлынет ещё больше людей, а те, кто временно уехал, точно не вернутся. Это ударит не только по боеспособности страны, но и по экономике: будут падать спрос и производство товаров", - полагает политик.

Нечаев сообщил, что его партия будет голосовать против таких "драконовских мер". "Если вы считаете, что россияне готовы защищать страну только под страхом тюрьмы, так и скажите. Посмотрим, что люди вам ответят", - заключает глава фракции.

Теги: мобилизация, уклонение, законопроект, единая россия



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