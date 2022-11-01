01 Ноября 2022
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Политика
Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

В Сирии создадут образовательный комплекс с обучением на русском языке

Министерство просвещения РФ предложило создать в Сирии образовательный комплекс, обеспечивающий обучение сирийских школьников на русском языке. Об этом заявил замминистра просвещения Денис Грибов в ходе визита в ближневосточную страну, сообщает пресс-служба ведомства.

С президентом Сирии Башаром Асадом обсуждалась разработка межправительственного соглашения между странами. Асад также поддержал эту инициативу.

Соглашение о сотрудничестве в области образования было подписано между Россией и Сирией в 2020 году. Оно предполагает обмен информацией об образовательных программах двух стран, взаимодействие с целью взаимного участия в конкурсах, олимпиадах среди обучающихся, иных образовательных и культурно-просветительских мероприятиях, а также сотрудничество в области изучения русского языка в Сирии и арабского в России.

С 2014 года русский язык введен в программу сирийских общеобразовательных школ в качестве второго иностранного языка. Два года назад сообщалось о том, что русский язык зучают более 30 тыс. сирийских школьников. Правда, при числе школьников около 4 млн пока это менее 1%. Одной из проблем ранее называлось недостаточное количество учителей, владеющих русским языком.

Две недели назад сообщалось, что Минпросвещения РФ пообещало помочь сирийским школам в организации обучения русскому языку. Российские специалисты готовы обеспечить методическую поддержку сирийских преподавателей, заявил Грибов. Интерес к русскому языку в Сирии есть и растет, и нужно поддержать этот процесс.

В октябре 2022 года в Пальмире были открыты Образовательный центр имени Героя России Александра Прохоренко и Центр изучения русского языка.

Теги: Сирия, русский язык



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