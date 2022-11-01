Свердловчанка два года воспитывала ребенка соседей-алкоголиков. Теперь биологический отец хочет забрать дочку обратно

Жительница Верхней Пышмы на протяжении двух лет растила и воспитывала ребенка своих соседей алкоголиков. За это время маленькая Даша стала называть Наталью мамой, однако недавно отец девочки вернулся домой с новой женщиной и забрал ребенка обратно. По словам Натальи, сосед продолжает пить, воспитатели и педагоги отмечают внезапную отстраненность ребенка, а органы опеки тем временем разводят руками. О том, почему неродная мать боится обращаться в суд и зачем новой жене соседа мог понадобиться ребенок, в материале Накануне.RU.

Наталья Конева мать троих детей и проживает в частном секторе в Верхней Пышме. По ее словам, с соседями ее семья была в дружественных отношениях, однако почти сразу после рождения маленькой Даши, молодые родители стали много пить. Примерно год спустя скончалась мать девочки, но отношение отца ребенка к алкоголю и шумным компаниям не изменилось. Наталья, как некогда друг семьи вызвалась помочь с ребенком. Вот как она вспоминает это период.

"Первые недели она жила у нас, потом он вроде бы чуть-чуть протрезвеет, заберет Дашу. День-два она у него живет, я приду утром принесу кушать, он спит пьяный, ребенок весь в г***е без памперсов, раздетый. Я забираю, а он вообще ее не ищет, по двое-трое суток пропадает. Я ему говорю – ты вообще ребенка не собираешься искать? А он – а что мне ее искать, она же у тебя, кто у меня кроме тебя ее заберет? Вот такое отношение к ребенку, а пьянки, гулянки продолжались можно сказать до последнего времени", - вспоминает Наталья.

Спустя месяц ребенок стал жить в семье соседки на постоянной основе. Родной же отец, по словам Натальи, приходил крайне редко, а забирал дочь "на воспитание" только перед выплатой пособия по потере кормильца. Эти деньги семье Натальи мужчина не переводил или переводил, но частично, хотя сотрудники ПДН "Верхнепышминского" обязали его делать это, поскольку ребенок находился на попечении соседки. Была оформлена и доверенность, по которой Наталья могла сопровождать девочку. После этого ребенка сразу же повезли по больницам восстанавливать иммунитет. За два года маленькая Даша не раз была в солевых пещерах, ездила в зоопарки, парки аттракционов, развлекательные центры. Была записана в детский сад, платную школу развития, а в этом сентябре пошла на танцы. Девочка стала называть Наталью мамой, а ее супруга "папой Сережей", семья всегда брала ребенка в отпуск.

"Я сначала говорила Даше, что я не мама, что так называть нельзя, но Владимир (отец девочки) был не против. За эти годы Даша стала моей дочерью. Сосед совсем перестал приходить, максимум на улице пересекались. Ни на один день рождения, ни на один новый год ребенку ни конфетки не принес. Год назад меня заблокировал, я ему даже фото дочери скинуть не могла. В начале года он пропал на 4 месяца, а потом явился с новой женщиной – сейчас уже законной женой. И уже в октябре мою Дашу забрали", - рассказывает Наталья.

По ее словам, отношение отца к дочери не сильно поменялось. После возвращения ребенка к биологическому родителю, она сразу заболела. Пока мачеха была на работе, а отец пил, девочка 3,5 лет на протяжении трех дней находилась дома одна. Это Наталья поняла, когда просмотрела видеорегистратор, в кадр которого попадает вход в дом соседей. Хоть девочку буквально завалили новой одеждой и вещами, все педагоги и воспитатели отмечают замкнутость некогда веселой и дерзкой Даши, у ребенка не раз случались истерики, потому что "мама ее бросила".

Несмотря на это, органы опеки разводят руками, отмечая, что не имеют тут власти: единственный выход – чтобы отец написал от ребенка отказ и передал его Наталье. Тот этого делать не хочет, заверяя в любви к ребенку, хотя, по словам свердловчанки, в один из "пьяных" дней он даже не признал дочь и полез целовать совершенно чужого мальчика. Есть еще один способ – подать в суд на лишение родительских прав, однако тогда, как объяснили Наталье в ПДН, ребенка отдадут в детдом, а оттуда первой семье в очереди. Проверки как таковые органы опеки тоже не проводят – приходя 2-3 раза в месяц и не застав дома "проблемного отца", ему просто оставляют повестку с требованием прийти в ближайшее время. Сотрудник Центра социальной помощи семье и детям "Солнышко" также отметил при личном посещении, что мужчина был абсолютно трезв, хотя Наталья еще за час до этого говорила с ним по телефону и слышала неразборчивую пьяную речь.

Наталья уверена, что Даша нужна именно супруге соседа: либо той захотелось "поиграть в материнство", либо ей нужная опека над ребенком, чтобы потом забрать дом у нерадивого мужа. Однако об истинных причинах свердловчанка может только догадываться.

Дозвониться до органов опеки на момент публикации не удалось, однако на звонок ответил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. По его словам, ситуация взята на контроль и в любом случае будет разрешена в рамках законодательства и в интересах девочки.

"Что касается работы с этой ситуацией, мы ее включили, потому что мы слышали версию только Натальи. Мы сделали все запросы, когда получим информацию – дальше продолжим с этим работать. С точки зрения нормативно-правовых условий, у девочки есть законный отец, не лишенный родительских прав. То, что касается обеспечения наилучших интересов ребенка - это конечно еще раз будем смотреть, но только в нормативно-правовых рамках", - рассказал Накануне.RU Мороков.

Рассуждать о том, как обернется ситуация, пока рано, однако омбудсмен отметил, что при лишении родительских прав или введении ограничений в отношении отца, в решении вопроса будут рассматривать каждую деталь и опираться, в первую очередь, на интересы ребенка.

Наталья добавила, что у отца девочки сейчас нет работы, хотя в органах опеки он и заявил, что имеет со знакомым мебельный цех. Все расходы оплачивает исключительно супруга мужчины, а ребенка почти никогда не выпускают на улицу. Даже о расписании девочки свердловчанке пришлось рассказывать соседу самой. Пока тот пьет, его жена сутками пропадает на работе. Наталья не понимает, почему при столь очевидной ситуации, показаниях соседей, педагогов, педиатра, органы опеки и полиция закрывают глаза. Несмотря на это, женщина готова бороться за девочку до конца.