В администрации президента решили не издавать указ о завершении мобилизации

Указ президента РФ Владимира Путина о завершении призыва в рамках частичной мобилизации не нужен, к соответствующему заключению пришли специалисты государственного правового управления в администрации президента.

"Президент сказал, что он посоветуется с юристами, с правовиками. Сообщаем: указ не нужен. На этот счет у нас есть заключение государственного правового управления в администрации президента. Соответственно, точка поставлена. Частичная мобилизация завершена. Разосланы соответствующие телеграммы министерством обороны в военкоматы насчет остановки и дальнейшей нерассылки каких-либо повесток и так далее", - цитирует РИА Новости заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

На уточняющий вопрос о том, сохраняет ли в таком случае силу указ о начале частичной мобилизации от 21 сентября, Песков ответил, что данный указ выполнен.

"Там же речь шла о конкретном количестве – до 300 тыс. человек. Соответственно, этот указ выполнен", - заключил пресс-секретарь президента.

Ранее Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с лидерами Армении и Азербайджана заявил, он не задумывался о необходимости подписания соответствующего документа. При этом Путин подчеркнул, что мобилизация завершена, "точка поставлена".