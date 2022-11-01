На Ямале петербуржца обвиняют в гибели судоводителя судна "Крым"

На Ямале транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Новоуренгойский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 36-летнего жителя г. Санкт-Петербурга. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"По версии следствия, в июле 2020 г. обвиняемый, являясь судоводителем и управляя маломерным судном на реке Таз в районе причала с. Газ-Сале Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, нарушил правила безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. Он допустил столкновение с маломерным судном типа "Крым", судоводитель которого после этого оказался в воде и утонул", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Тазовский районный суд Ямало-Ненецкого автономного округа для рассмотрения по существу.