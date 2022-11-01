01 Ноября 2022
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Фото: Накануне.RU

"Урал" узнал даты матчей с ЦСКА и "Торпедо" в Кубке России

Российский футбольный союз официально утвердил календарь заключительных туров группового раунда Пути РПЛ Кубка Росcии-2022/23. Свое расписание узнал и "Урал" из Екатеринбурга.
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Напомним, что команда Виктора Гончаренко выступает в группе D вместе с футбольным клубом "Сочи", а также московскими "Торпедо" и ЦСКА.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, матч с армейцами в 5-м туре будет сыгран 22 ноября в Екатеринбурге. Начало встречи – в 17:00 по местному времени.

Что касается выездной игры с "Торпедо" в 6-м туре, то она состоится в Москве 26 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по столичному времени.

Напомним, что "Урал" уже гарантировал себе место в плей-офф Кубка России нынешнего сезона. В данный момент команда Гончаренко занимает второе место в своей группе, набрав 9 очков в четырех матчах.

Теги: Урал, Кубок, матчи, Торпедо, ЦСКА



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