В зону боевых действий направлены 87 тысяч мобилизованных - Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил, что в ходе мобилизации были призваны 300 тыс. человек – как и планировалось. В районы боевых действий направлено 87 тыс. из мобилизованных. Министр заявил, что все они прошли "дополнительную подготовку и боевое слаживание".

"На полигонах завершается боевое слаживание сформированных подразделений. Основные усилия сосредоточены на полевой выучке, умении применять средства связи, навигации и разведки. К работе привлечено свыше трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе специальной военной операции. Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут. Все военнослужащие по призыву, завершившие службу, будут отправлены домой", - заявил глава оборонного ведомства.

Он согласился с тем, что "в начале мероприятий по мобилизации в работе военкоматов были недостатки". "Все они уже устранены", - добавил министр.

По словам Шойгу, "все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных". Он не озвучил квоты, которые были установлены регионам.

Также министр обороны прокомментировал ракетные удары ВС РФ по территории Украины: "Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан".