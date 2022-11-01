СК завершил расследование дела в отношении Яшина* о фейках про ВС РФ

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего муниципального депутата по Красносельскому району Москвы Ильи Яшина* (признан в России иностранным агентом). Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

В ведомстве напомнили, что Яшину предъявлено обвинение по статье о распространении ложных сведений о действиях российской армии (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Ранее он разместил на YouTube видеозапись, в которой содержались ложные сведения о якобы совершении российскими военными убийств мирных жителей в украинском городе Буча.

Вместе с тем, отметили в СК, Яшину было достоверно известно, что опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериал являются провокацией.

Дело на оппозиционного политика завели в июле. В его квартире прошел обыск. Сам Яшин в это время находился в ИВС – суд приговорил его к 15 суткам административного ареста "за неповиновение полиции".