В Иркутской области к семьям вернулись 100 мобилизованных

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о том, что 100 жителей Иркутской области, призванных на военную службу по частичной мобилизации, вернули из мест боевого слаживания по состоянию здоровья или в связи с тем, что они имеют троих детей.

"В целом, чуть больше 100 человек точно (вернули) и по линии состояния здоровья, и по линии многодетного статуса", - цитирует ТАСС заявление Кобзева на пресс-конференции.

Сколько всего жителей региона были мобилизованы, не сообщается.