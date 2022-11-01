Под Донецком в ходе штурма опорного пункта взяты в плен украинские боевики

В результате наступательных действий в районе Невельского военнослужащими 100-й гвардейской бригады Народной милиции ДНР были взяты штурмом позиции украинских боевиков. Также взяты в плен сами боевики, сообщает НМ ДНР.

Отмечается, что захвачено большое количество вооружения, в том числе иностранного производства.

Невельское - это небольшой поселок к северо-западу от Донецка. От окраин города до поселка всего около 10 километров. Ранее там проживало всего около 300 человек. Поселок имеет важное значение, так как там находятся опорные пункты ВСУ.

В последние дни боевые действия под Донецком активизировались. Российская армия наступает под Угледаром. Ранее в экспертной среде говорилось, что Киев сосредоточил огромные силы под Херсоном и это создает некоторые возможности российским военным в Донбассе.

