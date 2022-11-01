В Челябинской области автомобиль насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе

В Копейске водитель сбил 84-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм женщина скончалась в больнице, сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД.

Авария произошла сегодня утром в районе дома № 45 по улице Мира. По предварительным данным, водитель во время дождя Лады Гранта совершил наезд на пешехода, пересекавшую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

У водителя стаж более 20 лет, он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД два раза.