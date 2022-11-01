01 Ноября 2022
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Политика Санкт-Петербург
Фото: SERGEI ILNITSKY/POOL/EPA/REX/Shutterstock

"Я ничего не хочу от Беглова": Пригожин прокомментировал обращение в Генпрокуратуру

Редакции издания «Ведомости - Санкт-Петербург» задала несколько вопросов бизнесмену Евгению Пригожину после его обращения в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку в отношении петербургского губернатора Александра Беглова.

Журналисты поинтересовались, являются ли публичные конфликты между крупным бизнесом и региональными властями нормальным политическим процессом.

«Я не знаком с мнениями экспертов, которые считают, что моя активность во внутренней политике может стать примером для многих состоятельных людей в регионах и спровоцирует целую чреду конфликтов… Но могу сказать, что любая активность бизнеса стимулирует власть работать. Нет никаких претензий к тем представителям власти, которые справляются со своей работой. Претензии лишь к патологическим бездельникам, бюрократам и коррупционерам», - заявил Евгений Пригожин.

По его словам, если бизнес будет открыто заявлять о своей позиции, федеральные структуры будут рады, что регионы «зашевелились». Он также объяснил, чего хочет добиться своим заявлением.

«Я ничего не хочу от Беглова. Более того, я уже по факту отказался от реализации всех тех проектов, которые долгие годы разрабатывал в Санкт-Петербурге, как при нем, так и задолго до его прихода. Я живу в этом городе с перерывом на десятилетний тюремный срок уже 61 год, а Александр Дмитриевич приехал из Баку и набегает в сюда периодически. Поэтому я ничего не требую, и никакие «мировые» мне не нужны. Мне нужно лишь тщательное разбирательство правоохранительных органов в той беспрецедентной ситуации, которая создалась в Санкт-Петербурге», - сказал Пригожин.

Предприниматель выразил уверенность, что его поддержит большая часть жителей Северной столицы.

Теги: александр беглов, евгений пригожин, обращение в генпрокуратуру, северная столица



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