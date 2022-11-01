На станции метро "Чкаловская" в Екатеринбурге скончался мужчина

Полиция и Следственный комитет выясняют все обстоятельства смерти пожилого мужчины в метрополитене Екатеринбурга.

Инцидент произошел сегодня утром на станции метро "Чкаловская" в уральской столице. Пенсионер неожиданно упал на эскалаторе и скончался.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, личность умершего уже установлена – это мужчина 1953 года рождения.

"Гражданин почувствовал себя плохо. Прибывший к месту происшествия наряд отдела полиции на метрополитене оказывал пострадавшему доврачебную помощь. Далее он был передан медикам "скорой помощи", однако спасти его не удалось", - рассказали в МВД.

Как добавили в СКР по Свердловской области, следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга начата проверка по факту случившегося.

"Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело направлено на судмедэкспертизу. Предварительно, смерть не носит криминальный характер", - отметили в ведомстве.