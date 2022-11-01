В Салехарде мужчина убил знакомого, выдал себя за него и продал его квартиру

В Салехарде мужчину обвиняют в убийстве, совершенном девять лет назад. Предполагаемый убийца выдал себя за свою жертву и продал его квартиру.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, преступление было совершено в 2013 г.

"Ранее судимый мужчина, 1988 года рождения, проживая в квартире местного жителя, с которым его связывали давние дружеские отношения, вступил с ним в конфликт. Находясь в состоянии опьянения обвиняемый жестоко избил потерпевшего, а затем с силой сдавил ногой его шею, перекрыв доступ воздуха. Тело бывшего товарища он вывез в автомобиле и спрятал в заброшенном доме на берегу реки, а сам остался проживать в его квартире. Спустя время, обвиняемый, видя, что убитого мужчину не разыскивают, завладел его паспортом и вклеил в него свою фотографию, после чего представляясь его данными, продал квартиру. Полученными от покупателей деньгами злоумышленник воспользовался по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Факт мошенничества всплыл только в 2021 г.

Правоохранители привлекли мужчину к уголовной ответственности по ч.4 ст.159 УК РФ.

Во время следствия были установлены обстоятельства убийства хозяина квартиры, а вскоре обнаружены останки его тела. Осужденный за мошенничество мужчина отрицал свою причастность к убийству, однако проведенным комплексом следственных мероприятий собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.