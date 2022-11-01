В Салехарде мужчина убил знакомого, выдал себя за него и продал его квартиру

01 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Минобороны объявило об окончании мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Салехарде мужчина убил знакомого, выдал себя за него и продал его квартиру

В Салехарде мужчину обвиняют в убийстве, совершенном девять лет назад. Предполагаемый убийца выдал себя за свою жертву и продал его квартиру.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, преступление было совершено в 2013 г.

"Ранее судимый мужчина, 1988 года рождения, проживая в квартире местного жителя, с которым его связывали давние дружеские отношения, вступил с ним в конфликт. Находясь в состоянии опьянения обвиняемый жестоко избил потерпевшего, а затем с силой сдавил ногой его шею, перекрыв доступ воздуха. Тело бывшего товарища он вывез в автомобиле и спрятал в заброшенном доме на берегу реки, а сам остался проживать в его квартире. Спустя время, обвиняемый, видя, что убитого мужчину не разыскивают, завладел его паспортом и вклеил в него свою фотографию, после чего представляясь его данными, продал квартиру. Полученными от покупателей деньгами злоумышленник воспользовался по своему усмотрению", - говорится в сообщении.

Факт мошенничества всплыл только в 2021 г.

Правоохранители привлекли мужчину к уголовной ответственности по ч.4 ст.159 УК РФ.

Во время следствия были установлены обстоятельства убийства хозяина квартиры, а вскоре обнаружены останки его тела. Осужденный за мошенничество мужчина отрицал свою причастность к убийству, однако проведенным комплексом следственных мероприятий собрано достаточно доказательств его вины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Теги: убийство, квартира, мошенничество, уголовное дело



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети