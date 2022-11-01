Ходаковский похвалил добровольцев из футбольных ультрас

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский похвалил добровольцев "из очень своеобразной среды - футбольных ультрас".

Чтобы выделиться, они назвали себя "Эспаньолой". Случилось так, что только ребята начали заступать на позиции, как развернулось наступление, и они понесли первые потери.

"Вчера состоялось прощание с одним из добровольцев, тело отправили в Москву, но показательно, что никто не засобирался домой - мотивация остаться и воевать только усилилась. Первые два десятка влившихся в состав "Востока" парней должны были пройти обкатку, а потом распределиться по специализациям, а когда вчера разбирали по составу ситуацию, чтобы выявить ее объективные и субъективные стороны, трое из тех, кому предстояло после обкатки уйти в другое подразделение, уверенно заявили: мы хотим остаться в этой стрелковой роте - здесь погиб наш товарищ, и теперь это наше место", - написал комбат.

Он отмечает, что мы мало знаем о людях. Некоторые из ультрас могут быть прирожденными воинами, которым тесно в мирной оболочке, и на фронте они, видимо, нашли больше, чем средство выплеснуть свою энергию, - "они нашли свой смысл и свое место".

Накануне в Генштабе Вооруженных сил РФ сообщили, что более 15 тысяч человек стали добровольцами с начала СВО.