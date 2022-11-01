Клишас: Отдельного указа об окончании мобилизации в России не требуется

Дополнительных документов о завершении в России частичной мобилизации не требуется, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется", - сказал сенатор ТАСС.

Отметим, президент РФ Владимир Путин накануне сообщил, что посоветуется с юристами о необходимости указа о завершении мобилизации

Как сообщил глава государства на пресс-конференции, он не задумывался о необходимости подписания соответствующего документа. При этом Путин подчеркнул, что мобилизация завершена, "точка поставлена".